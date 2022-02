LIVE: Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Tirol

In 273 der 277 Tiroler Gemeinden finden heute Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen statt. Im Liveticker der „Tiroler “Krone" erfahren Sie Ergebnisse, Hintergründe, Reaktionen und welche Ortschef-Anwärter in zwei Wochen in die Stichwahl müssen.