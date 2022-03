Mariupol: Tote werden in Massengrab beerdigt

Die Bilder schockieren: Zu sehen sind unter anderem in Videos, wie Menschen am Rande von Mariupol Tote in Leichensäcken in einem Massengrab bestatten. Rund 25 Meter lang ist der Graben in der Erde. Doch Aufnahmen und Schilderungen wie diese rufen auch immer Skeptiker auf den Plan, die deren Echtheit bezweifeln. Längst erreichen die Welt aber Berichte und Clips von namhaften Presseagenturen, die Journalisten in das Krisengebiet geschickt hatten.