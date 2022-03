Hauptstadt eingekesselt: Jetzt Panzerring um Kiew

London: „Offensiven in den kommenden Tagen“

Auch Militärexperten der britischen Regierung halten es für wahrscheinlich, dass der russische Angriff auf die ukrainische Hauptstadt knapp bevorsteht. „Russland wird wohl versuchen, seine Kräfte neu aufzustellen für erneute Offensiven in den kommenden Tagen. Das wird wahrscheinlich auch Militäraktionen gegen die Hauptstadt Kiew einschließen“, so die Einschätzung des Verteidigungsministeriums in London.