Königin Sara steht vor der ultimativen Krönung

„Wir waren alle noch nie hier. Die Vorfreude ist daher noch einmal größer“, fiebert Sara Marita Kramer dem Finale entgegen. In der Quali am Freitag - Lisa Eder wurde Vierte, Kramer Achte, Chiara Kreuzer Zwölfte - versuchte sie sich mit der Rennsteigschanze anzufreunden. Am Samstag (ab 13.30 Uhr) kann sich die 20-Jährige die Weltcup-Krone aufsetzen. Fünf Pünktchen benötigt die Salzburgerin noch, um sich die große Kristallkugel für die Gesamtsiegerin zu sichern. „Das hätte einen hohen Stellenwert“, erklärt Kramer, die damit untermauern würde, dass sie in diesem Winter die beste Skispringerin der Welt war. „Das habe ich immer als Ziel ausgegeben und hatte ich im Hinterkopf.“