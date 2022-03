Redmi Note 11: Xiaomis neue Mittelklasse im Test

Der Akku reicht für zwei Tage

Eine positive Überraschung war im Test die Akkulaufzeit: Dank üppigen 5000 mAh sind, gepaart mit sparsamen Komponenten, auch bei intensiverer Nutzung zwei Tage Betrieb drin. Beim Aufladen hat das teurere Modell die Nase vorn: Es lädt mit bis zu 67 Watt, ist also in weniger als einer Stunde vollgeladen, während sich das günstigere „nur“ halb so schnell lädt.