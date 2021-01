Preiskracher aus China: Das Realme 7 5G im Test

In einer Zeit, in der man für ein Smartphone der Oberklasse über 1000 Euro auf den Tisch legt, ist die Mittelklasse Zuflucht preisbewusster Nutzer. Sie erfreut sich an einstigen Oberklasse-Features wie scharfen, fast randlosen Displays, auflösungs- und lichtstarken Multi-Kamerasystemen, genug Rechenkraft. Kurzum: Für die allermeisten Smartphone-Nutzer braucht es gar kein 1000-Euro-Handy.