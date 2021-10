Vivo V21: Chinesisches Volks-Smartphone im Test

Seit einigen Monaten bietet die chinesische Smartphone-Marke Vivo ihre Geräte in Österreich an. Mit dem V21 um rund 380 Euro strebt man in die gehobene Mittelklasse. Das Android-11-Smartphone bietet zeitgemäße Hardware und will mit seiner 64-Megapixel-Kamera nicht zuletzt Fotofüchse ansprechen. Wir haben es ausprobiert.