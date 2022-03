„FPÖ muss Kooperation mit Putin-Partei beenden“

Kreml-Einfluss auf FPÖ: Kickl weist Vorwürfe zurück

Erwähnung finden in dem EU-Bericht neben der FPÖ auch andere rechtsgerichtete Parteien wie die Rassemblement National in Frankreich und die italienische Lega. Laut Bericht versuche Russland über diese Parteien auch seine Position in den EU-Institutionen zu legitimieren, für eine Abschwächung der Sanktionen zu lobbyieren und die Folgen seiner internationalen Isolation abzumildern. Kickl kritisierte den Bericht: „Ich kann all das, was an Vorwürfen im Raum steht, nur zurückweisen“, betonte er. Es sei „hochgradig bedenklich“, wenn die EU mit „irgendwelchen Listen“ operiert.