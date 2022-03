Versicherer stehen für ukrainische Autos gerade

Bedroht, ausgebombt, die Heimat verloren - Ukrainer verlassen ihr Land, soweit möglich. Egal ob zu Fuß, per Zug oder mit dem Auto. Viele haben für ihr Fahrzeug aber keine Grüne Versicherungskarte und keinen europäischen Versicherungsschutz. Damit sie in Österreich dennoch (zumindest in diesem Punkt unbesorgt) fahren können, übernehmen die österreichischen Versicherer die Haftung für durch sie verursachte Unfallschäden.