Rasche Reaktion ist für Hilfe bei Job-Suche nötig

In Pandemie Mitarbeiter für Teststraßen vermittelt

So wurde etwa auch ein aktiver Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet: Über die „Jobchance“ wurden Mitarbeiter als Unterstützungspersonal für Teststraßen vermittelt. Mit dem Projekt „Jobstart“ wurden und werden Berufseinsteiger beim Sprung in die Arbeitswelt unterstützt. Durch die gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung konnten in den vergangenen zwei Jahren über 2000 Menschen beschäftigt werden. 50 Prozent der Teilnehmer wurden anschließend von den Betrieben dauerhaft übernommen.