So wird Ihr Spiegel bestimmt blitzblank

„Alles, was Sie brauchen, ist ein Wisch-Mopp, ein Glasreiniger Ihrer Wahl und ein Mikrofaser-Poliertuch“, sagt Maizimmy in ihrem Video. Zuerst besprühen Sie wie gewohnt den Spiegel mit dem Glasreiniger. Aber anstatt mit Papiertüchern oder einem Putzlappen zu wischen, decken Sie den Kopf ihres Bodenwischers mit dem Mikrofasertuch ab (an den vier Ecken des Wisch-Mopps lässt sich normalerweise das Mikrofasertuch befestigen) und schon haben Sie alles in der Hand für einen perfekten Spiegelputz.