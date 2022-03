Die kleine Botin holt sich den Frühling ins Haus

Damit wir es in den eigenen vier Wänden so warm und heimelig wie möglich haben, wird schon fleißig frühlingshaft dekoriert. Ich kaufe dafür nicht neue, komplette Gestecke, sondern verwende, was da ist. Als Gefäß eignen sich alle Schalen, die mindestens 10 cm tief sind. Also auch kreative Dinge, wie die alte Keksdose oder eine Guglhupfform von Oma. Wenn die Form feststeht, kaufe ich ein paar Frühblüher, am liebsten mag ich Hyazinthen. Die Zwiebeln arrangiere ich in der Form und fülle bei Bedarf noch Erde auf. Dazwischen und daneben kommen ein paar kleine Zweiglein, ein paar Palmkätzchen oder etwas Moos. So entsteht ganz einfach ein schönes Gesteck, das sowohl beim Eingang als auch am Fensterbrett schön aussieht.