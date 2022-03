Ukrainische Politikerin: „Ich glaube an den Sieg!“

Es gibt Gerüchte einer Exil-Regierung, wird Präsident Wolodymyr Selenskyj das Land vergessen?

Diese Gerüchte machen uns wütend. Wir werden die Ukraine bestimmt nicht verlassen. Präsident Selenskyj bleibt bis zum Sieg in Kiew, egal ob es sicher ist oder nicht. Ich bin kein Fan davon, dass jeder in Kiew bleibt - aber zumindest in der Ukraine. Manche Parlamentsabgeordnete sind jetzt Soldaten, andere leisten humanitäre Hilfe. Erst am Dienstag hatten wir ein Zoom-Meeting, an dem ein Kollege nicht teilnehmen konnte, weil er mitten in der Sumy-Evakuierung war.