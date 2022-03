Russland: Humanitäre Korridore und Feuerpause

Am Montag hatten sich Russland und die Ukraine zu einer rund dreistündigen dritten Verhandlungsrunde getroffen - und beide Seiten hatten die Absicht zur Schaffung humanitärer Korridore in den umkämpften Gebieten bekräftigt. Am Wochenende waren aber gleich zwei Anläufe für Evakuierungen gescheitert. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, gegen eine vereinbarte Feuerpause verstoßen zu haben.