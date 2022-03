Polens MiG-29 bringen mehr Probleme als Lösungen

Deal hätte „diskreter ablaufen müssen“

Hinter den Kulissen dürften die USA sehr verärgert darüber sein, was in den vergangenen Stunden - hauptsächlich von polnischer Seite aus - kommuniziert wurde. Der MiG-Deal hätte diskreter ablaufen müssen, man wollte zunächst geheime Wege finden, die Flugzeuge in die Ukraine zu bringen, um sie dort von Flugfeldern aus einzusetzen. Die hohe Aufmerksamkeit schadet dem Projekt enorm, hieß es am Mittwoch.