Rüstungskonzern zahlt Prämien für russische Jets

Polnische Jets für die Ukraine

Indes erklärte das polnische Außenministerium, dass man bereit sei, Kampfflugzeuge vom Typ Mig-29 an die USA zu liefern. Diese könnten die Jets dann der Ukraine zur Verfügung stellen. Polen sei bereit, die sowjetischen Kampfjets auf den US-Stützpunkt Ramstein in Deutschland zu liefern und den USA „kostenlos und unverzüglich“ zur Verfügung zu stellen, erklärte das Ministerium am Dienstagabend. Berichten zufolge sollen die Maschinen anschließend der Ukraine geliefert werden, deren Piloten an diesem Typ geschult sind.