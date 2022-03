Kriegsbilder: Viele können nicht mehr schlafen

Die furchtbaren Bilder lassen mich nicht schlafen. Was soll ich tun?

Schlaf ist wichtig, ich vergleiche den Schlaf mit der Steckdose für ein Elektroauto. Das Erlebte des Vortages wird verarbeitet und aufgeräumt, damit wir uns erholen können und gestärkt in den nächsten Tag gehen können. Wenn Schlaf durch solche Bilder nicht möglich ist, ist man am nächsten Tag nur müde und nicht leistungsfähig. Lassen wir am Abend das Gute des zu Ende gehenden Tages Revue passieren: Ich hatte ein nettes Gespräch, habe einen freundlichen Menschen an der Kassa getroffen, die Sonne hat mich gewärmt. Wenn ich einschlafen kann und ständig grüble: wieder aufstehen, Gedanken aufschreiben. Das schafft Abhilfe.