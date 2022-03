Weiter Diskussionen um abgesagten Kindergarten-Bau

Die Kritik am abgesagten Neubau des Kindergartens in Pinkafeld reißt nicht ab. Die Opposition beharrt darauf, dass das Projekt umgesetzt wird. Die bestehende Einrichtung sei übervoll, teilweise würden Eltern bereits vertröstet werden, heißt es. Bürgermeister Kurt Maczek (SPÖ) will aber noch abwarten und den Bedarf prüfen.