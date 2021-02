Volle Kinderkrippe: Stadt plant Containerlösung

Den Ausbau der Kinderkrippe fordern, wie berichtet, die Neos in Pinkafeld, nachdem es in der Einrichtung eng wird. Bürgermeister Kurt Maczek betont nun, dass es bereits Gespräche zum Standort des neuen Kindergartens gibt. Die Verhandlungen seien am Laufen. Bis der Neubau jedoch fertig ist, werde man auch im bestehenden Haus sicherstellen, dass genug Platz für alle Kinder vorhanden ist.