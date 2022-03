Tesla-Fabrik genehmigt, kriegt aber kein Wasser!

Wer geglaubt hat, die neverending story um die Genehmigung der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin wäre mit Erteilung derselben beendet gewesen, hat sich getäuscht. Denn am selben Tag, an dem die Behörden grünes Licht gegeben haben, erklärte das Verwaltungsgericht die notwendige zusätzliche Wasserentnahme in dem Werk für „rechtswidrig“. Nun wird man sehen, wie weit Elon Musk die Felle davonschwimmen.