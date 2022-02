Tesla öffnet seine Supercharger für Fremdmarken

Ein Vierteljahr nach der ersten Ankündigung dieser „Fremdmarkenamnestie“ wurde die Öffnung nun in einigen europäischen Ländern vollzogen. So können in den Niederlanden ab sofort sogar an allen Tesla-Schnellladestationen auch Fahrzeuge von Fremdmarken angesteckt werden. In Deutschland, Norwegen, Frankreich und Belgien wurde immerhin der Zugang zu einigen Superchargern für alle ermöglicht. Weitere Länder sollen folgen.