Das war die erste Partynacht ohne Corona-Regeln!

In der Klagenfurter Innenstadt wartete man zwar vergeblich auf einen Ansturm auf die Nachtlokale, die Stimmung drückte das aber nicht. Freude über die nicht mehr vorhandene Sperrstunde, Erleichterung über das Wegfallen „nerviger“ 3G-Kontrollen und Begeisterung für das gemeinsame Feiern waren spürbar. „Wir sind sehr froh darüber, dass es endlich wieder in Richtung Normalität geht!“, erzählt Roger Albers, Inhaber von zwei Nachtlokalen in der Herrengasse in Klagenfurt. Auch laut den Gästen wurde es langsam Zeit, dass die Diskos und Nachtlokale wieder öffnen.