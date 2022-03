16 Millionen Euro für Radwege in Niederösterreich

Das Radnetz in Niederösterreich soll die nächsten Jahre stark ausgebaut werden. In 37 Regionen sollen rund 200 Kilometer an Schnellrouten in insgesamt 189 Gemeinden entstehen. Dadurch soll das Radfahren wieder attraktiver gemacht werden. Letztes Jahr wurden rund elf Millionen Euro in 41 Projekte mit einer Länge von 47 Kilometern investiert. Heuer fließen 16 Millionen Euro in die Infrastruktur.