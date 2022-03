Cherson gefallen: Russen nehmen 1. Großstadt ein

Strategisch wichtige Stadt

Die ukrainischen Truppen seien in den Nordwesten geflüchtet, so Kolykhaev. Die Stadt wird als strategisch wichtig gesehen, da sie den Russen erlaubt, die südliche Küstenlinie zum Schwarzen Meer zu kontrollieren. Nun können die feindlichen Truppen in Richtung Westen die Stadt Odessa ins Visier nehmen. Dort befindet sich der größte Hafen der Ukraine.