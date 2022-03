Autozulieferer zwischen Hoffen und Bangen

Von „zunehmender Besorgnis, Betroffenheit und Fassungslosigkeit“ sprachen die Verantwortlichen bei BMW, als sie am Dienstagabend mitteilten, dass der Krieg in der Ukraine folgenschwere Auswirkungen auf das Werk in Steyr hat. Weil so genannte Kabelbäume, die die Sensoren des Motors mit dem Steuergerät verbinden, nicht geliefert werden können, steht die Produktion im größten Motorenwerk des Pkw-Herstellers ab Freitag, 4. März, still.