Nehammer: „Müssen mehr auf unsere Worte achten“

Dank für gute Zusammenarbeit bei Krisenbewältigung

Nehammer dankte den anderen Parteien „herzlich“ für die „hervorragende“ Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Folgen des Kriegs in der Ukraine. Der Bundeskanzler betonte, die Krisenbewältigung sei gegenwärtig seine Hauptaufgabe, und er erwähne dies, weil er sich „wirklich auch an dieser Stelle herzlich dafür bedanken möchte, wie die Zusammenarbeit in dieser Krise quer über alle Parteigrenzen hinweg und vor allem auch in der Koalition wirklich hervorragend läuft.“