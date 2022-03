Unsere Versorgung trotz Ukraine-Krieg gesichert!

Maßnahmen braucht es auch auf dem Gassektor. EVN-Mittermayer erklärt: „Aus heutiger Sicht ist für diesen Winter die Versorgung gesichert. Es geht nun darum, in einer gemeinsamen Kraftanstrengung mit Augenmaß die Sicherheit für den nächsten Winter herzustellen.“ Wichtiger Faktor bleibt dabei der Bestand in den Gaslagern zwischen Enns und Leitha. Die derzeitige Witterung spielt den Energieversorgern dabei in die Karten. Und so sollte man Zeit finden, um auch andere (Einkaufs-)Märkte zu erschließen.