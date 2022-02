Ukraine: Österreich schickt Helme und Schutzwesten

Flüchtlinge erhalten in EU Schutz

Angesichts der Flüchtlinge, die aus der Ukraine in Nachbarländer strömen, erklärte die Regierung, dass Österreich kein primäres Zielland für Kriegsflüchtlinge sei. In der EU hat man sich bei einer Sondersitzung der Innenminister am Sonntag darauf geeinigt, die Tore für ukrainische Flüchtlinge zu öffnen. „Geflüchtete aus der Ukraine müssen kein Asylverfahren durchlaufen. Sie erhalten einen Schutz in der EU für bis zu drei Jahre“, erläuterte dazu die deutsche Innenministerin Nancy Faeser am Sonntagabend.