Nehammer: „Jetzt humanitäre Korridore bilden!“

Nach Worten von Außenminister Alexander Schallenberg befinden sich noch 89 Österreicher in der Ukraine, rund 40 im Großraum Kiew. „Wir sind mit jedem Einzelnen täglich verbunden“, so Schallenberg. Die Botschaft sei nicht geschlossen, betonte der Minister, sie sei in die Westukraine verlegt worden. Es gebe Bemühungen, humanitäre Konvois zu schaffen. Außenminister Alexander Schallenberg spricht davon, dass man sich „gefoppt“ fühle, von Russland, das „wortbrüchig“ geworden sei. Klar sei, dass Russland die „Hauptverantwortung“ trage. „Der, der den Krieg begonnen hat, trägt die Hauptverantwortung.“