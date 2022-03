Die neue Chefin heißt Andreja Hribernik

Hribernik ist Politikwissenschaftlerin, Kulturanthropologin und Medienwissenschaftlerin. Seit 2013 ist sie wissenschaftliche, künstlerische und kaufmännische Direktorin des Museums für moderne und zeigenössische Kunst Korsaka in Slowenien. Davor war sie unter anderem im Museum of Modern Art in Ljublijana sowie in der Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig tätig. Ihr Amt in Graz tritt sie mit 1. Jänner 2023 - befristet auf fünf Jahre.