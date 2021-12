„Kunsthaus löst eine Art Pawlow‘schen Reflex aus“

Auf welche Projekte und Ausstellungen sind Sie im Rückblick besonders stolz?

Ich mochte vor allem die Projekte, die eine Überraschung brachten: zum Beispiel wie offen und frei von Klischees die Zusammenarbeit mit der Diözese für die Ausstellung „Glaube, Liebe, Hoffnung“ war. Generell habe ich stets Kooperationspartner gesucht und mir dabei die Frage gestellt, wo Anknüpfungspunkte zu Menschen in der Steiermark und Graz sind - auch wenn auf den ersten Blick nicht immer so deutlich -, die in der klassischen Kunstwelt oft nicht präsent sind. Das betrifft etwa „Congo Stars“ oder die Ausstellung mit Jun Yang. Und auch einen Star der steirischen Kunstwelt wie Herbert Brandl wollte ich nicht in der üblichen Weise zeigen. So wurde es eine Ausstellung, die an keinem anderen Ort als im Grazer Kunsthaus möglich gewesen wäre.