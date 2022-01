So wurde das Kunsthaus zur Millionen-Blase

Es verwundert also kaum, dass es mit den Besucherzahlen sukzessive bergab geht, in einigen Jahren erreichte man nicht einmal die ohnehin schon nach unten geschraubte 60.000-Gäste-Marke. Eine Folge davon: Nur zwischen 10,6 und 13,4 Prozent der Aufwendungen werden selbst erwirtschaftet, das Kunsthaus wird mit Subventionen (88,2 Prozent!) am Leben erhalten.