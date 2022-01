Das Grazer Kunsthaus als Millionen-Blase

Die meisten Ausstellungen sind keine Renner

Auch wenn vergleichbare Häuser in vergleichbaren Städten - etwa das Kunstmuseum Lentos in Linz - ähnliche Bilanzen vorlegen, gäbe es noch Luft nach oben. Das sagen Kritiker, die über „sperrige“, „überkorrekte“ und „wenig gefällige“ Kunsthaus-Ausstellungen klagen. „Populär“ sei was anderes. Das zeigt auch die Vergangenheit: Die Andy-Warhol-Schau in den Jahren 2009/10 war ein starkes Zugpferd, auch die bunte „Congo Stars“-Ausstellung sorgte für Applaus und lockte viele Fans zeitgenössischer Kunst nach Graz.