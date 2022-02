Salzburg nach Freitestungen einsatzbereit

Das lange Zittern hat ein Ende! Nachdem bei den Salzburgern vergangene Woche insgesamt 32 positive Corona-Fälle (17 davon waren Spieler) auftraten und die für Sonntag geplante Partie gegen den LASK abgesagt werden musste, drohte der Bundesliga ein echtes Terminchaos. Gestern am frühen Abend kam aber die Entwarnung: Der Meister ist spielfähig, kann am Mittwoch beim Nachtragsspiel in Linz antreten, die Liga muss sich keine Notfallpläne überlegen.