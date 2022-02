15 positive Fälle! Bullen im Corona-Chaos

Verschärfung der Maßnahmen

Bei den Maßnahmen reagierte Salzburg bereits. Ab sofort sind keine Zuschauer mehr bei den Trainingseinheiten erlaubt. Sämtliche öffentliche Termine seien abgesagt oder verschoben worden. Die nächste Partie steigt am Sonntag in Linz gegen den LASK, kommenden Mittwoch würden die Bullen im ÖFB-Cup-Halbfinale auswärts auf den WAC treffen. Am 8. März steht das Achtelfinal-Rückspiel in München gegen die Bayern an.