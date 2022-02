Verrückte Slalom-Saison: „Riskieren letztes Hemd!“

Henrik Kristoffersen hat sich mit seinem Double in Garmisch-Partenkirchen in der Slalom-Disziplinwertung etwas abgesetzt. Bis nach dem siebenten Rennen lagen die Top 13 innerhalb von 99 Punkten. Nach dem Sonntag-Bewerb hat der Norweger nun 356 Zähler auf dem Konto, ihm und den ersten Verfolgern Lucas Braathen (NOR/307), Linus Straßer (GER/278), Dave Ryding (GBR/262) und Manuel Feller (261) bleiben noch die Torläufe in Flachau und Meribel, um die Kugel an sich zu bringen. Dass es so eng und auf doch relativ niedrigem Punktniveau zugeht, liegt dran, dass keiner der Topläufer ausfallsfrei durch den Winter kam und manche Nullnummern sogar zahlreich zu Buche stehen haben. „Das Niveau ist so hoch, da weiß jeder, er muss das letzte Hemd riskieren“, so Johannes Strolz.