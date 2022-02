LIVE ab 9.10 Uhr: Slalom der Herren in Garmisch

Im Disziplinweltcup hat Feller als Vierter nur noch zwölf Zähler Rückstand auf dem in Front liegenden Norweger Lucas Braathen, der wie Weltmeister und Landsmann Sebastian Foss-Solevaag am Samstag in Garmisch nicht ins Ziel kam. „Drei Rennen sind noch, da kann viel passieren. Man hat gesehen, eingefädelt hat man gleich. Das ist Slalom, zweimal sechzig Tore, die dir einen Strich durch die Rechnung machen könnten oder möchten“, sagte Feller.