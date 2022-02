Laufbestzeit! Schwarz macht gleich 21 Plätze gut

„Ich bin so gefahren, wie ich mir das vorstelle. Ich bin am Start sehr befreit gewesen. Jetzt ist es mir gut aufgegangen, ich hoffe, dass es so weitergeht“, meint Schwarz, der sogar die Laufbestzeit im Finale in den Schnee zauberte. Am 9. März steigt in Flachau der nächste Slalom-Hit.