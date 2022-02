So hart trifft Teuerung die Wiener

Die meisten Wiener spüren die Inflation bereits auf ihrem Konto. 93 Prozent erwarten zudem einen weiteren Anstieg der Fixkosten in diesem Jahr. Zum Leben bleibt immer weniger Geld - unabhängig vom Krieg in Osteuropa. Im Aufrag der „Krone“ hat das Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) 800 Wiener - zu verschiedenen Themen (in den nächste Tage mehr dazu) - befragt. Darunter die Inflation. Die Ergebnisse: Fast jeder Dritte (29 Prozent) nimmt die Teuerung in seiner Geldbörse schon sehr stark wahr, 42 Prozent spüren sie stark. Vor allem für Lebensmittel, Treibstoff und Energiekosten muss mehr ausgegeben werden. Und: Auch das Wohnen ist ein Preistreiber. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.