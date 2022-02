Neue EU-Sanktionen gegen Russland in Kraft

Die Sanktionen gegen Putin und Lawrow seien ein in „der Geschichte ein einmaliger Schritt“, hatte Schallenberg am Nachmittag gesagt. Unklar blieb zunächst allerdings, ob Putin und Lawrow überhaupt Vermögen in der EU haben, das eingefroren werden könnte. Wenn nicht, wären die Maßnahmen allein symbolischer Natur. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa, die selbst von einer früheren Sanktionsrunde betroffen ist, schrieb am Abend auf Telegram, Putin und Lawrow hätten keine Konten in Großbritannien und Übersee. Auf Visasperren für die beiden hat die EU verzichtet, um die Tür für diplomatische Verhandlungen offenzuhalten.