St. Veiter nahmen viele obdachlose Schwimmer auf

Seit der Schließung des Klagenfurter Hallenbades verteilen sich die Schwimmsportler und andere im Hallenbad beheimatet gewesenen Organisationen auf die Bäder in Villach, Spittal und St. Veit. Der Großteil der Klagenfurter Schwimm-Flüchtlinge ist vorübergehend in der Herzogstadt untergekommen. Doch dort sind die Kapazitäten beschränkt und mittlerweile am Limit.