Meister-Damen nach drei Jahren wieder Geschichte

Die Stadt ermöglicht den Schwimmern des SV Wörthersee und des Schwimmklubs Aktiv so wie den Triathleten des HSV den Bus-Transfer nach Villach und St. Veit, wo die Vereine zwei bis drei Bahnen für das Training bekommen. Auch in Spittal und sogar in Slowenien wird trainiert. Der SV Wörthersee fährt mit 50 Jugendlichen herum. „Aber wie lange die das noch mitmachen, ist eine andere Frage. Wir haben jetzt schon zwei Drittel von ihnen verloren“, erklärt SVWÖ-Obmann Klaus Brandstätter.