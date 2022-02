Novavax-Vakzin trifft Donnerstag in Österreich ein

Die ersten Chargen des Proteinimpfstoffs Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax werden am Donnerstag in Österreich eintreffen. Das bestätigte das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf Anfrage. Die Auslieferung des Vakzins an die Bundesländer soll kommende Woche erfolgen. Damit sollen insbesondere jene Menschen, die eine Schutzimpfung bisher verweigert haben, angesprochen werden.