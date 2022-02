Zur richtigen Zeit im richtigen Wahllokal sein

Frühaufsteher in Flirsch im Wahllokal willkommen

Die meisten Wahllokale in Kleingemeinden haben nur vormittags geöffnet – Wecker stellen also nicht vergessen. Die Gemeinde Flirsch scheint besonders viele Sonntags-Frühaufsteher zu haben, hier öffnen die Tore bereits um 5.30 Uhr. Der Großteil der Wahllokale öffnet jedoch ab 7 Uhr. Doch gute Nachrichten für die, die ausschlafen wollen: In größeren Kommunen ist der Urnengang auch nachmittags möglich, wobei die meisten um 15 Uhr schließen. Das Wahllokal, das am längsten offen hat, ist in Scheffau am Wilden Kaiser, dort schließt man um 17 Uhr.