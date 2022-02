Wir alle zahlen Putins Kriegsspiel

Putin hat ein langfristiges Ziel: Keine strategischen Waffen in Grenznähe, die Russland die Zweitschlagfähigkeit nehmen könnten. Es gibt zwar dort noch keine, aber schon Bismarck sagte: „Wichtig ist nicht, was ist, wichtig ist, was sein könnte.“ Das Gleichgewicht des Schreckens zwischen Ost und West ruht auf der Fähigkeit, einen Atomschlag vergelten zu können; also der Zweitschlag.