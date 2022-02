Gefährlicher Schulweg, weil Gehsteig fehlt

Die Donaustadt ist der am schnellsten wachsende Bezirk in ganz Österreich. Das wiederholt nicht nur Verkehrsstadträtin Ulli Sima gerne, sondern auch Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (beide SPÖ) - vor allem, wenn es um die Argumente für die Stadtstraße geht. Was es neben Straßen aber auch braucht, vor allem in Hinblick auf die geplante Klimaneutralität 2040, sind ganz normale Gehsteige.