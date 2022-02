Gammeltruhe ließ Wiener Mieter verzweifeln

Seit ihrem Ableben treibt die Mieter in dem Gemeindebau nämlich ein besonders intensiver Gestank in den regelrechten Wahnsinn - die Geruchsquelle befindet sich direkt auf dem Dachboden. Dort hatte die Mieterin ein Lager samt vollgestopfter Tiefkühltruhe, in der Fisch- und Fleischprodukte gekühlt waren. Doch im Zuge der Verlassenschaft veranlasste der zuständige Notar, dass auch hier der Strom abgeschaltet wurde. Der Gestank wurde immer schlimmer.