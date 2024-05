Tschechischer Anbieter lässt E-Bikes illegal rasen

Auf Wiens Radwegen wird es eng. Dazu tragen auch immer mehr kennzeichenlose E-Mopeds bei, die oft viel zu schnell unterwegs sind. Die Stadt will die Benützung die Benützung am Radweg deshalb untersagen. Ändern kann das aber nur der Bund – wir berichteten. Doch dazu kommt ein weiteres Problem: Die immer höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten der E-Gefährte. Denn mittlerweile steht nämlich eine Vielzahl von „Tuning-Modulen“ oder „Tuning-Kits“ zur Verfügung, um E-Fahrzeuge (temporär) rasen zu lassen. Ein „Tuning-Chip“ etwa beeinflusst nicht die bestehende Firmware, sondern verändert lediglich temporär bestimmte Parameter – so wie die automatische Abschaltung bei Erreichung einer bestimmten, gesetzlichen Höchstgeschwindigkeit. Nach dem Ausbau des Moduls ist der Scooter wieder in seinem „ursprünglichen“ Zustand. Oft muss das Tuning auch nach Einschalten erst aktiviert werden (was eine Überprüfung erschwert).