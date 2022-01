Wenn Busse in Wien den Verkehr ausbremsen

Problematisch für Autolenker ist auch die Bushaltestelle in der Heinestraße im 2. Bezirk. „Hier wurde die Linksabbiegespur entfernt. Der Bus fährt nun über die Sperrfläche in die Haltestelle ein. Auf dem verbleibenden Fahrstreifen ist Stau, weil Abbieger in beide Richtungen sowie geradeausfahrender Verkehr gemischt sind“, so Nagler.