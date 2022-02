Schwer bewaffnete Polizei räumt Straßen in Ottawa

Inzwischen richten sich die Demonstrationen allgemein gegen die Corona-Regeln und die Regierung von Premierminister Justin Trudeau. Die Proteste haben weltweit Nachahmer gefunden, unter anderem in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Israel und Neuseeland - und in Form von Protestkonvois vorige Woche auch in Wien.